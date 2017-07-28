Путин обсудил с членами Совбеза зоны деэскалации в Сирии и отношения с США

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, на котором обсуждалось создание зон деэскалации в Сирии и другие вопросы, включая отношения России и США, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Состоялось обсуждение актуальных вопросов социально-экономической внутрироссийской повестки дня, обмен мнениями по продолжающейся работе по созданию зон деэскалации в Сирии. Затрагивались также некоторые аспекты двухсторонних отношений России и США", — сказал Песков.
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