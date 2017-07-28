Путин обсудил с членами Совбеза зоны деэскалации в Сирии и отношения с США

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, на котором обсуждалось создание зон деэскалации в Сирии и другие вопросы, включая отношения России и США, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Во встрече приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава администрации Кремля Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов.

"Состоялось обсуждение актуальных вопросов социально-экономической внутрироссийской повестки дня, обмен мнениями по продолжающейся работе по созданию зон деэскалации в Сирии. Затрагивались также некоторые аспекты двухсторонних отношений России и США", — сказал Песков.

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