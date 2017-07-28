Российские военные помогли доставить гумпомощь в сирийскую Восточную Гуту

ДАМАСК, 28 июл — РИА Новости. Российская военная полиция в Сирии оказала помощь в доставке гуманитарных грузов международного движения Красного Полумесяца на территорию вооруженной сирийской оппозиции в Восточную Гуту, передает корреспондент РИА Новости.

Этот гуманитарный груз, предназначенный для жителей подконтрольных представителям местных вооруженных группировок территорий, стал вторым за последние дни. Ранее российские военные впервые провели уникальную спецоперацию по доставке гумпомощи сюда же, в Восточную Гуту, передав на нейтральной территории зоны деэскалации грузовики с продуктами представителям вооруженной сирийской оппозиции. Эта помощь стала обязательным условием прекращения огня в густонаселенном пригороде Дамаска, где гуманитарная обстановка остается одной из самых сложных в стране.

Перед въездом гумконвоя Красного Полумесяца в Восточную Гуту сирийские военные тщательно досматривают пять грузовиков, пока российские военные раздают местным детям конфеты. Солдаты сирийской армии снимают обшивку с машин, осматривают кабины и днища.

"Боевики даже машины скорой помощи раньше использовали для перевозки оружия, снарядов и мин", — говорит военнослужащий правительственных войск САР Бассам Халаф, на груди которого красуется татуировка с портретом командира его дивизии Махера Асада — младшего брата президента страны Башара Асада. Халаф тут же добавляет, что благодарен российским солдатам за помощь в возвращении мира в Сирию и обещает, что "если будет нужно, то готов отдать жизнь за Россию".

Представители Красного Полумесяца после досмотра и опломбирования грузовиков остаются на границе зоны дескалации "Восточная Гута" на контрольно-пропускном пункте. Теперь за безопасность гуманитарной колонны отвечает российская военная полиция. Под их присмотром и происходит передача груза боевикам в Восточной Гуте в расчете на то, что помощь дойдет до мирных жителей, которые около шести лет находятся в блокаде.

"Доверяют (представители вооруженной сирийской оппозиции) только российской военной полиции. Никому другому не доверяют — ни силовым ведомствам, ни структурам охраны. Только российским полицейским", — объясняет миссию военной полиции сотрудник Центра по примирению враждующих сторон в САР Алексей Тихонов.

По словам российских военных, с вооруженной оппозицией о доставке гумпомощи от международной организации им удалось договориться за два дня.

"Международные организации пытаются по несколько месяцев согласовать проведение гуманитарных конвоев… Боятся все — и оппозиционеры, и правительственные структуры. Российские военнослужащие выступают гарантами (договоренностей). Мы проверяем и международные организации, и обеспечиваем полное взаимодействие (организаций и вооруженной оппозиции)", — добавляет Тихонов.

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