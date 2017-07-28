Российские военные помогли доставить гумпомощь в сирийскую Восточную Гуту

ДАМАСК, 28 июл — РИА Новости. Российская военная полиция в Сирии оказала помощь в доставке гуманитарных грузов международного движения Красного Полумесяца на территорию вооруженной сирийской оппозиции в Восточную Гуту, передает корреспондент РИА Новости.
Перед въездом гумконвоя Красного Полумесяца в Восточную Гуту сирийские военные тщательно досматривают пять грузовиков, пока российские военные раздают местным детям конфеты. Солдаты сирийской армии снимают обшивку с машин, осматривают кабины и днища.
Представители Красного Полумесяца после досмотра и опломбирования грузовиков остаются на границе зоны дескалации "Восточная Гута" на контрольно-пропускном пункте. Теперь за безопасность гуманитарной колонны отвечает российская военная полиция. Под их присмотром и происходит передача груза боевикам в Восточной Гуте в расчете на то, что помощь дойдет до мирных жителей, которые около шести лет находятся в блокаде.
По словам российских военных, с вооруженной оппозицией о доставке гумпомощи от международной организации им удалось договориться за два дня.
"Международные организации пытаются по несколько месяцев согласовать проведение гуманитарных конвоев… Боятся все — и оппозиционеры, и правительственные структуры. Российские военнослужащие выступают гарантами (договоренностей). Мы проверяем и международные организации, и обеспечиваем полное взаимодействие (организаций и вооруженной оппозиции)", — добавляет Тихонов.
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