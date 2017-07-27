В Кремле позитивно оценивают ситуацию в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Кремль констатирует позитивную динамику в районах Сирии, где созданы зоны деэскалации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе пятого раунда переговоров в формате международных встреч по Сирии в Астане, состоявшегося в начале июля, согласованы границы зон деэскалации севернее города Хомс и в районе Восточной Гуты. Позже Минобороны РФ сообщило о подписании соглашения по порядку функционирования зоны деэскалации "Восточная Гута" в Сирии по результатам проведенных в Каире переговоров представителей ведомства и умеренной сирийской оппозиции при посредничестве египетской стороны.

"Позитивно, не без трудностей, но констатируется позитивная динамика там, где эти зоны уже заработали. Предстоит продолжить работу еще по двум зонам деэскалации, но в целом оценка позитивная", — заявил Песков журналистам, отвечая на просьбу оценить ход выполнения соответствующих договоренностей.

Песков не стал отвечать на вопрос о том, насколько сложно работать в контексте зон деэскалации с властями Сирии в той части страны, где находится Идлиб. "Я не стал бы сейчас вторгаться в такие детали, не думаю, что это будет корректно", — сказал Песков.

В Астане 3-4 мая прошел четвертый раунд переговоров по сирийскому урегулированию. В переговорах участвовали представители стран-гарантов: РФ, Ирана, Турции, а также представители США, ООН, сирийского правительства и оппозиции. В ходе второго дня переговоров был подписан меморандум о создании в Сирии четырех зон безопасности, в том числе в провинции Идлиб, в отдельных частях соседних Латакии, Алеппо и Хамы, на севере провинции Хомс, в Восточной Гуте, а также "в определенных районах на юге Сирии, в провинциях Дераа и Кунейтра". Согласно меморандуму, с 6 мая в этих зонах, границы которых предварительно должны быть обозначены военными, запрещено использование любого вида вооружения, в том числе авиации. Кроме того, предполагается, что в зоны деэскалации будет обеспечен быстрый, безопасный и беспрепятственный доступ гуманитарной помощи; вдоль линий зон деэскалации планируется установить контрольно-пропускные и наблюдательные пункты.

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