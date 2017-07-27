США просят союзников в Сирии сосредоточиться на борьбе с ИГ*, а не с Асадом

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Международная коалиция по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* во главе с США попросила своих союзников в Сирии сконцентрироваться на борьбе с боевиками, а не с сирийским правительством, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей коалиции и источников в вооруженных силах США.

"Коалиция поддерживает только те силы, которые взяли на себя обязательство бороться с ИГ*", — заявил телеканалу официальный представитель коалиции Райан Диллон.

По данным телеканала, в связи с новыми установками одна из группировок, воюющих с правительственными силами Сирии, решила покинуть объединенную базу на юге Сирии и самостоятельно проводить операции против войск сирийского режима.

"Шахада аль-Картиан" дала знать, что у них может быть желание преследовать другие цели. Коалиция дала понять руководству "Шахада аль-Картиан", что если они выберут преследование других целей, коалиция больше не будет оказывать им поддержку", — сказал Диллон.

Ранее издание Daily Beast со ссылкой на источники в американской администрации и в конгрессе заявило, что Белый дом принял в отношении Сирии новую стратегию, которая не предусматривает отстранение от власти президента Башара Асада и предполагает более тесное сотрудничество с РФ, в том числе и в военной области.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с осени 2015 года проводит в Сирии операцию против ИГ* по просьбе Дамаска. Данные о количестве жертв конфликта разнятся. По данным ООН, речь идет о 300 тысячах погибших сирийцах.