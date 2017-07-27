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Война в Сирии
Война в Сирии

Сирийские военные в провинции Деръа призывают боевиков сложить оружие

06:1827.07.2017
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСирия. Архивное фотоСирия. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ДАМАСК, 27 июл — РИА Новости. Военнослужащие правительственных войск Сирии в зоне деэскалации в провинции Деръа на юге страны раздают местным жителям на КПП листовки с призывами к перемирию, которые адресованы боевикам здешних вооруженных группировок, передает корреспондент РИА Новости.

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По словам сирийских военных, такой способ оказался эффективнее разбрасывания листовок с пролетающих на большой высоте вертолетов, как это делали ранее в Алеппо. По данным военных, только за последние дни несколько десятков боевиков сложили оружие и сдались властям.

Всего один километр дороги, недавно созданная буферная зона, отделяет боевиков от сирийской армии в провинции Деръа. Именно здесь и расположен контрольно-пропускной пункт. Мирные жители, которые более пяти лет жили по законам боевиков, впервые свободно пересекают линию фронта через КПП.

"Я жил в деревне с боевиками, но они не местные. Недавно они ушли, и у нас, наконец, появилась надежда на нормальную жизнь. Надеюсь, что больше не придется бежать из родного села", — говорит житель провинции Деръа Али Жреди.

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© Sputnik / Сара Нуреддин
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Он также рассказал, что его семья несколько лет не могла ничего нормально выращивать, в итоге у них закончились деньги, которые он копил всю жизнь.

Сельское хозяйство в провинции практически уничтожено, не хватает воды, люди вынуждены выезжать за зону деэскалации, чтобы приобрести продукты и лекарства, а после снова возвращаться к родным по ту сторону буферной зоны. Именно им сирийские военные при проходе КПП и вручают листовки с призывами соблюдать перемирие и сдать оружие, но адресованы эти призывы боевикам. У некоторых местных жителей кто-то из родственников обязательно состоит в вооруженных группировках.

Ситуация в пригороде Дамаска. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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"Это перемирие пока непрочное. Но многое зависит ведь и от нас. Поэтому я взял эту бумагу. Даже несколько. Раздам своим родственникам и друзьям. Пусть все читают и думают", — говорит местный житель Мухаммед Али.

Ранее сообщалось, что для практической реализации режима прекращения боевых действий и установления мира на юго-западе Сирии в столице Иордании Аммане Россия, Иордания и США подписали соответствующий меморандум, который одобрили президенты РФ и США. Меморандум определял границы юго-западной зоны деэскалации в провинциях Деръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда, а также порядок и силы контроля режима прекращения огня.

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© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Позже российская военная полиция развернула в районах зон деэскалации в Сирии новые контрольно-пропускные пункты и наблюдательные посты, необходимые для обеспечения режима прекращения боевых действий.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
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