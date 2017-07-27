Россия в ООН настаивает, чтобы эксперты посетили Хан-Шейхун

ООН, 27 июл – РИА Новости. Для составления доклада об инциденте, связанном с применением химоружия, международные эксперты должны посетить город Хан-Шейхун и авиабазу Шайрат в Сирии, а не делать выводы дистанционно, заявил и.о. постпреда России при ООН Петр Ильичев в письме генсеку организации Антониу Гутеррешу.

В конце июня миссия ОЗХО по установлению фактов применения химического оружия в Сирии подтвердила, что в начале апреля в стране применили запрещенный газ зарин. После того, как стало известно о содержании отчета организации, Вашингтон обвинил Дамаск в невыполнении обязательств по химоружию.

Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов заявлял, что доклад миссии ОЗХО о применении зарина в Хан-Шейхуне "не очень качественный". Он отмечал, что Москва призывает Совместный механизм расследований ОЗХО – ООН провести по-настоящему серьезное и высокопрофессиональное расследование всех версий инцидента.

Согласно письму Ильичева Гутеррешу, которое опубликовано на сайте ООН, российская сторона настаивает на посещении экспертами ООН и ОЗХО сирийского города Хан-Шейхун и авиабазы Шайрат, а также призывает не пользоваться исключительно свидетельствами очевидцев.

По его словам, доклад миссии является "предвзятым" и "носит весьма тенденциозный характер". Дипломат полагает, что игнорирование правил беспристрастного анализа и нахождения на месте со стороны международных организаций дает возможность всем желающим использовать применение химоружия в регионе "в своих конъюнктурных военно-политических целях".

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО. США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.

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