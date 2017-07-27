В ООН отметили ухудшение ситуации в Ракке

ООН, 27 июл — РИА Новости. Ситуация в сирийской Ракке в связи авиаударами коалиции и военной операцией на земле продолжает ухудшаться, в июне погибли более 170 человек, говорится в докладе генсека ООН Антониу Гутерреша, направленном в Совет безопасности и опубликованном в среду на сайте организации.

"Ситуация в городе, по сообщениям, тяжелая. Гражданские лица продолжают гибнуть как в результате бомбардировок с воздуха, так и ударов с суши… По крайней мере 173 человека были убиты в июне. В городе были убиты около 27 гражданских лиц и десятки людей получили ранения на реке Евфрат при попытке добраться к воде", — пишет он.

Генсек также отмечает, что по его данным в части Ракки, которую контролирует "Исламское государство"*, остаются 30-50 тысяч человек.

Ракка находится под контролем ИГ* с 2013 года, город считается неофициальной столицей террористов. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города.

*Террористическая группировка, запрещенная на территории России.

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