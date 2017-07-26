"Хезболла" передаст армии Ливана территории, с которых выбиты боевики

БЕЙРУТ, 26 июл — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Освобожденные от боевиков территории ливанского горного района Эрсаль на границе с Сирией будут переданы под контроль армии Ливана, заявил генеральный секретарь ливанского движения "Хезболла" Хасан Насрулла в прямом эфире телеканала "Аль-Манар".

"Мы готовы передать ливанской армии все освобожденные нами территории",- подчеркнул лидер ливанских шиитов.

Насрулла отметил важность действий ливанской армии во время длящейся последние дни операции. Пограничные войска не допустили проникновения террористов на территорию Ливана, а также обеспечили безопасность лагерей сирийских беженцев в пограничной зоне.

Он также сказал, что дальнейшее освобождение района от боевиков может пройти силовой или путем переговоров, но метод достижения цели значения не имеет.

"Мы достигли успеха. На пути выполнения задачи есть два варианта — либо сражение, либо переговоры",- сказал Насрулла.

Лидер ливанских шиитов отметил, что решение о начале операции по зачистке границ Ливана не связано с переговорами в Женеве и Астане, и так же не является результатом давления Ирана или сирийского руководства.

"Варианты (исхода операции) открыты, однако время для переговоров ограничено",- отметил он, обращаясь к боевикам "Джебхат Ан-Нусры"*, засевшим в горном районе Эрсаль.

Насрулла отметил также положительно решение боевиков вооруженной группировки "Сарая ахрар аш-Шам", которые на второй день боев приняли решение отказаться от столкновений с бойцами ливанского сопротивления и встали на защиту сирийских беженцев в горных пограничных районах.

Говоря о боевиках террористической группировки "Исламское государство"*, Насрулла подчеркнул, что они отказались принимать боевиков "Нусры", требуя в первую очередь отказаться от своей политики и присягнуть так называемому "халифату".

После выступления Насруллы в городе Баалбек в долине Бекаа и в южном пригороде Бейрута, где проживают в большей степени ливанцы из шиитской конфессии, граждане вышли на улицы праздновать победу над террористами в ливанском Эрсале. Жители запускают в небо фейерверки, размахивают флагами Ливана и "Хезболлы", выкрикивая патриотические лозунги.

Ливанское движение "Хезболла" за шесть суток сумело освободить от террористов "Джебхат ан-Нусра" 90 квадратных километров горного района Эрсаль. Параллельно совместно с сирийскими войсками был полностью взят под контроль соседний горный район Флита (сирийская территория).

Лидер ливанского движения объявил в пятницу утром о начале военной операции против террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" на ливано-сирийской границе в горном районе Эрсаль. Наступление началось одновременно с двух сторон. Первое направление со стороны Флиты с сирийской территории, а второе со стороны ливанской территории по восточной горной гряде.

Горный район Эрсаль считался на сегодняшний день самым напряженным местом на ливано-сирийской границе. Террористы использовали труднодоступную местность для контрабанды оружия и переброски в Сирию вновь завербованных боевиков. Террористические группировки использовали лагеря беженцев в Эрсале как укрытие от ливанской армии, переправляли через них заминированные автомобили для организации терактов на территории Ливана и вербовали молодое население на войну против сирийской армии.

* Террористические организации, запрещенные в России.