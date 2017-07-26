Россия сожалеет об отправке письма по гумпомощи Сирии в Совбез ООН

ЖЕНЕВА, 26 июл — РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия сожалеет об отправке рядом стран Международной группы поддержки Сирии письма в СБ ООН, это было сделано за спиной одного из сопредседателей МГПС и может привести к расколу в Целевой группе по гуманитарным вопросам, заявил РИА Новости дипломатический источник в Целевых группах в Женеве.

По данным агентства Рейтер, письмо, датированное 24 июля, председателю СБ ООН направили 14 стран-участниц МГПС. В нем содержится требование обеспечить доставку гуманитарной помощи на всей территории Сирии, в частности, в осажденные и труднодоступные районы.

"Очень печально, что такое письмо было направлено за спиной одного из сопредседателей МГПС и, таким образом, нарушает процедуры, которые были приняты на мюнхенском и венском заседаниях МГПС. Данное письмо противоречит духу Целевой группы по гуманитарным вопросам и создает нездоровую обстановку в рамках двух групп МГПС. Создание политических лагерей и политизация процесса ни к чему хорошему не приведет. Результатом может стать раскол в Целевой группе по гуманитарным вопросам", — сообщил он.

Дипломат напомнил, что Россия всегда выступала за мирное политическое решение сирийского кризиса и сотрудничество с властями Сирии как по гуманитарным вопросам, так и по линии прекращения огня и борьбы с терроризмом.

Собеседник агентства добавил, что 24 июля, когда было составлено письмо, в Женеве для стран МГПС состоялся брифинг главы Сирийского общества Красного Полумесяца, главы миссии Международного комитета Красного Креста в Сирии, и гуманитарного координатора ООН в Сирии о текущей гуманитарной ситуации в стране. В ходе брифинга было подчеркнута готовность правительства Сирии к сотрудничеству с международными организациями по доставке помощи нуждающимся сирийцам.

"Россия как сопредседатель МГПС выступает крайне против письма, отправленного в СБ ООН. Мы считаем такой подход контрпродуктивным и сожалеем о негативных последствиях, к которым приведет данная акция в рамках Целевой группы по гуманитарным вопросам", — заключил диписточник.