ООН, 26 июл — РИА Новости. ООН надеется поспособствовать возвращению людей в Алеппо (Сирия) после его освобождения от террористов, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

"Мы надеемся, что мы сможем содействовать возвращению большего числа людей, когда ситуация вернется в нормальное русло. Очевидно, что боестолкновения закончились совсем недавно. Возможно, пока рано, чтобы люди возвращались туда, но по мере восстановления ситуации в области безопасности мы надеемся, что это случится", — отметил представитель ООН.

Процесс восстановления мирной жизни в Алеппо стал возможным после того, как сирийская армия практически полностью освободила от ИГ* провинцию и продвинулась вглубь провинции Ракка с западной стороны в направлении реки Евфрат, освобождая населенные пункты от террористов.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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