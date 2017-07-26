ООН, 26 июл — РИА Новости. ООН надеется поспособствовать возвращению людей в Алеппо (Сирия) после его освобождения от террористов, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
Процесс восстановления мирной жизни в Алеппо стал возможным после того, как сирийская армия практически полностью освободила от ИГ* провинцию и продвинулась вглубь провинции Ракка с западной стороны в направлении реки Евфрат, освобождая населенные пункты от террористов.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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