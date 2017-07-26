Шойгу: четыре батальона военной полиции работают в зонах деэскалации в САР

Вид на Дамаск с горы Касьюн. Архивное фото

Вид на Дамаск с горы Касьюн. Архивное фото

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Четыре батальона военной полиции, сформированные в южном военном округе, выполняют сейчас задачи в зонах деэскалации в Сирии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии ведомства.

"Сформированы четыре батальона военной полиции, которые в настоящее время выполняют задачи в полосах безопасности зон деэскалации на территории Сирийской Арабской Республики", — отметил министр.

Он подчеркнул, что одним из важных шагов в усилении ЮВО стало формирование в военном округе в марте 2017 года общевойсковой армии.

Он добавил, что все проводимые организационные мероприятия синхронизированы с поставками современного вооружения и военной техники.

"За последние полгода в войска Южного военного округа поступило более 600 единиц вооружений и военной техники. Постоянно совершенствуется боевая выучка личного состава и подготовка органов военного управления", — сказал Шойгу.

Он сообщил, что с начала года в Южном военном округе проведено более полутора тысяч учений, боевых стрельб и сборов.

"Таким образом, можно говорить о положительной динамике в организации и проведении мероприятий боевой подготовки", — заключил министр.

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