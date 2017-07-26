Премьер Ливана назвал огромной ошибкой нахождение "Хезболлах" в Сирии

ВАШИНГТОН, 26 июл – РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Премьер-министр Ливана Саад Харири сообщил, что категорически не согласен с тем, что ливанское шиитское формирование "Хезболлах" воюет в Сирии и назвал это одной из их "самых огромных ошибок".

"Я категорически не согласен с тем, что они идут в Сирию. Я считаю, что это одна из самых огромных ошибок, которую они совершили. И я им это говорил в лицо", — сказал он на встрече с небольшой группой иностранных журналистов, на которую был также приглашён корреспондент РИА Новости.

Во вторник Харири провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. На встрече, по словам премьер-министра Ливана, в частности обсуждался вопрос "Хезболлах", которую США относят к террористическим группировкам.

Харири отметил, что в Ливане понимают, что "Хезболлах" является неприемлемой организацией для США".

Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что ливанское шиитское движение "Хезболлах" становится все сильнее и представляет собой угрозу для народа Ливана. Она отметила, что "Хезболлах" отправляет со своих баз в Ливане людей в Сирию".

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