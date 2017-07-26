Россия впервые доставила гумпомощь сирийской оппозиции в Восточной Гуте

ДАМАСК, 26 июл — РИА Новости. Российские военные в Сирии впервые провели спецоперацию по доставке гуманитарной помощи в Восточную Гуту, передав на нейтральной территории зоны деэскалации грузовики с продуктами представителям вооруженной сирийской оппозиции, сообщает корреспондент РИА Новости.

Российский гумконвой прибыл в Восточную Гуту — густонаселенный пригород сирийской столицы — на трех "КамАЗах" с 15 тоннами необходимого груза, из которых 13 тонн — непосредственно продукты, а еще две — медикаменты. На "КамАЗах" надпись — "Помощь Сирии от России", внутри — макароны, крупы, консервы и лекарства, все это впервые везут представителям формирований так называемой сирийской умеренной оппозиции, которые еще совсем недавно в этом районе активно воевали с правительственными войсками.

Минобороны РФ в субботу сообщило о подписании соглашения по порядку функционирования зоны деэскалации "Восточная Гута" в Сирии по результатам проведенных в Каире переговоров представителей российского военного ведомства и умеренной сирийской оппозиции при посредничестве египетской стороны. Соглашениями были определены границы зоны деэскалации, места развертывания и полномочия сил контроля деэскалации, а также маршруты доставки населению гуманитарной помощи и свободного прохода жителей.

За контрольно-пропускным пунктом, который был открыт на днях в зоне деэскалации "Восточная Гута", — уже территория вооруженной сирийской оппозиции. В настоящее время здесь хотя и действует режим прекращения огня, сам район по праву считается одним из самых сложных по безопасности и гуманитарной ситуации — около десятка различных группировок находились в окружении сирийской армии, из-за чего у них не было возможности получать продукты и лекарства.

"Была блокада. Находились они (участники вооруженной сирийской оппозиции — ред.) в кольце сирийской армии. То есть у них не было ни одного гуманитарного коридора, к ним не пропускали ни транспорт, ни продуктовое питание, ни медикаменты", — сказал журналистам представитель российского подразделения контроля деэскалации Виктор Малахов.

Еще до передачи гуманитарного груза оппозиция выдвинула российским военным условия — никакой раздачи, "КамАЗы" заберут на нейтральной территории, а после их разгрузки вернут обратно. Бойцам оппозиции и их семьям, которые живут в Восточной Гуте, пообещали безопасность в обмен на перемирие. Несмотря на это, переговоры уже на месте обмена — за территорией КПП с российскими и сирийскими военными — заняли несколько часов.

"Переговоры на самом деле были очень сложными, так как это было в первый раз, и у умеренной оппозиции были опасения. Но доверие к военнослужащим российской армии перебороло эти опасения, и они пошли на контакт", — отметил Малахов, добавив, что российская сторона пробовала "разные инстанции", чтобы договориться о доставке этой гуманитарной помощи.

По его словам, вооруженная сирийская оппозиция отказалась от контактов со всеми, кроме представителей российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

"Машины с гуманитарной помощью доставили груз на линию, которую обговорили. Водители Российской Федерации убыли, за руль сели водители умеренной оппозиции и доставили (груз — ред.) к себе на базу", — пояснил Малахов. Из Восточной Гуты российские "КамаАЗы" выехали пустыми.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

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