В СБ ООН заблокировали заявление по обстрелу посольства России в Дамаске

ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Заявление по обстрелу посольства РФ в Дамаске заблокировано в СБ ООН, сообщило в пресс-релизе постоянное представительство России при международной организации.

"Российское постпредство при ООН распространило среди членов СБ ООН короткий проект заявления для прессы, осуждающего это нападения, основываясь на стандартных формулировках борьбы с терроризмом и иммунитета дипмиссий. К нашему сожалению должны сообщить, что некоторые члены Совета Безопасности вновь отказались рассмотреть российский проект под надуманным предлогом отсутствия доказательств террористической природы нападения", — говорится в заявлении.

Отмечается, что партнеры по СБ ООН предложили убрать из проекта заявления все важные положения, констатировали в постпредстве, и российская делегация сочла бесполезной дальнейшую работу над документом.

"К сожалению, несмотря на заверения этих сторон, что борьба с терроризмом является их приоритетом, они вновь и вновь пытаются защитить тех, кто, как они, вероятно, думают, могут помочь реализации деструктивных геополитических планов в Сирии", — подчеркнули в постпредстве.

Ранее стало известно, что 16 июля была предпринята попытка минометного обстрела посольства России в Дамаске. Два снаряда, выпущенные, предположительно, из контролируемого террористами "Хейат Тахрир Аш-Шам"* и "Фейлак Ар-Рахман" столичного района Джобар, разорвались недалеко от внешнего периметра загранучреждения.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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