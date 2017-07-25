Трамп заявил, что он "не поклонник Асада"

ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не является "поклонником" президента Сирии Башара Асада, который, по его мнению, сделал ужасные вещи для своей страны.

"Я не поклонник Асада. Я определенно думаю, что то, что он сделал для этой страны и человечества, это ужасно. Я давно говорю, что я не тот человек, который позволит ему остаться безнаказанным за то, что он пытается сделать", — сказал Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Ливана Саадом Харири.

При этом Трамп вновь обвинил прежнюю администрацию США Барака Обамы в том, что она "проводила "красные линии", которые Асад нарушал". Сирийского лидера он обвинил в применении химического оружия против мирных жителей.

"Если бы президент Обама сделал то, что он должен был сделать, то не думаю, что (в Сирии. — Прим. ред.) была бы Россия, и что там был бы Иран в какой-либо степени", — сказал Трамп.

Глава государства напомнил, что ранее американские силы нанесли удар крылатыми ракетами "Томагавк" по Сирии.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО. США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.

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