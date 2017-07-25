В ООН обеспокоены сообщениями о бомбардировках в Восточной Гуте в Сирии

ООН, 25 июл — РИА Новости. В ООН обеспокоены сообщениями о бомбардировках мирных жителей в Сирии, в частности в Восточной Гуте, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

"Мы видели сообщения, которые вызывают у нас беспокойство, об авиаударах по городу Арбин в блокированном сирийском районе Восточная Гута вчера", — заявил Хак на брифинге.

По его словам, также в ООН поступили "непроверенные сообщения" об ударах по городам Дума и другим населенным пунктам в том же районе.

Хак отметил, что удары были нанесены, несмотря на действующее в Восточной Гуте перемирие.

Ранее ряд СМИ сообщили, что в результате удара по городу Арбин погибли восемь мирных жителей.

Ранее в Египте прошли переговоры представителей Минобороны России и умеренной сирийской оппозиции, по результатам которых достигнуты договоренности о порядке функционирования зоны деэскалации в Восточной Гуте в провинции Дамаск. Соглашения об этом были подписаны в развитие астанинских договоренностей. Вооруженные силы Сирии объявили перемирие в ряде районов Восточной Гуты в провинции Дамаск с 12:00 субботы (совпадает с мск).

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