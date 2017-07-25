Первый гумконвой прибыл в зону деэскалации в Восточной Гуте

ДАМАСК, 25 июл — РИА Новости. В рамках реализации договоренностей, достигнутых с формированиями сирийской оппозиции, российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии во вторник доставил более 10 тонн продуктовых наборов и самых необходимых медикаментов в район Восточная Гута пригорода Дамаска, который остается подконтрольными группировке "Джейш аль-Ислам".

"Передача гуманитарной помощи, осуществлялась под контролем представителей оппозиционных группировок в районе контрольно-пропускного пункта российской военной полиции Мухайм-Вафедин, откуда груженные продовольствием и медикаментами КАМАЗы в сопровождении представителей оппозиции направились в город Дума", — сообщает Центр по примирению.

Центр также организовал эвакуацию раненых и больных жителей из подконтрольных оппозиции районов.

"Доставка гуманитарной помощи стала возможной благодаря развертыванию постов и контрольно-пропускных пунктов российской военной полиции, что стабилизировало обстановку в зонах деэскалации и позволило активизировать работу гуманитарных коридоров", — отметили в Центре.

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