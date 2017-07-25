Сирия рассматривает отказ ЦРУ от помощи оппозиции как шаг к урегулированию

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Дамаск рассматривает сообщения о прекращении программы помощи сирийской оппозиции со стороны ЦРУ, как начальный шаг в сторону урегулирования конфликта в стране, заявил министр по делам национального примирения Сирии Али Хайдар.

На прошлой неделе газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп решил прекратить программу Центрального разведывательного управления по вооружению и военной подготовке оппозиции в Сирии, выступающей против президента Башара Асада. Белый дом не подтвердил прекращение программы ЦРУ по подготовке сирийской оппозиции. Представитель ЦРУ заявил РИА Новости: "Можете написать, что мы отказались комментировать".

"Все эти шаги являются началом для урегулирования сирийского кризиса, и без них решение невозможно", — заявил министр в интервью агентству Рейтер.

По мнению Хайдара, отказ от программы стал скорее признанием своего провала, чем настоящим изменением политического курса. "Все попытки американцев финансировать, вооружать и тренировать группировки, которые они называли умеренной оппозицией, провалились", — отметил он. © AFP 2017 / Jim Watson Американский генерал признал, что США не имеют права находиться в Сирии

Программа помощи сирийской оппозиции по линии ЦРУ осуществлялась в течение последних нескольких лет. О ее масштабах и результатах ведомство публично не сообщало. Параллельно с ней Пентагон проводит свою программу "помощи и подготовки" оппозиции в Сирии для борьбы с группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Артем Кожин, комментируя информацию о возможном сворачивании США программы поддержки сирийской оппозиции, отметил ранее, что Москва приветствует любые шаги по разрядке напряженности на Ближнем Востоке.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>