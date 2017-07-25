В сирийской армии заявили, что могут освободить Ракку от ИГ* за пять часов

ДАМАСК, 25 июл — РИА Новости. Сирийская армия сейчас находится в 30 километрах от города Ракка, удерживаемого боевиками террористической группировки "Исламское государство"*, освободить ее армия может за 5 часов, заявил РИА Новости бригадный генерал армии.
Второй этап битвы включает освобождение города Эр-Расафа и "сотен нефтегазовых месторождений в этом районе". "Армии удалось обеспечить безопасность дороги Эр-Расафа-Асрия между провинциями Ракка, Хомс и Алеппо", — рассказал собеседник агентства.
"Третий этап сейчас в процессе. В ходе него армии удалось дойти до района, находящегося в 10 километрах от реки Евфрат и в 30 километрах от Ракки. Армия способна вернуть город в течение пяти часов. Вопрос освобождения Ракки связан с моментом начала наступления", — заявил генерал.
По данным генерала, в понедельник из Эр-Расафы бежали 29 семей, их разместили в лагере.
Ракка находится под контролем ИГ* с 2013 года, город считается неофициальной столицей террористов. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города. В начале июля в коалиции сообщили, что "Сирийские демократические силы" прорвали оборону боевиков в старом городе.
*террористическая группировка, запрещенная в России
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