СМИ: Трамп подтвердил наличие программы ЦРУ по поддержке оппозиции в Сирии

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. СМИ склоняются к тому, что президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter подтвердил наличие программы ЦРУ по поддержке оппозиции в Сирии.

Ранее Трамп в своем Twitter неоднозначно прокомментировал информацию газеты The Washington Post о том, что он решил прекратить программу ЦРУ по вооружению и военной подготовке оппозиции в Сирии, выступающей против президента Башара Асада. "Принадлежащая основателю Amazon газета The Washington Post сфабриковала факты об окончании крупных, опасных, расточительных выплат мной сирийским повстанцам, которые борются с Асадом… Так много историй обо мне в The Washington Post являются фейковыми", — написал Трамп.

"Кажется, что Трамп, критикуя "сфабрикованную" сирийскую историю, подтвердил существование секретной программы ЦРУ", — написала The Washington Post, комментируя сообщение президента.

"Дональд Трамп часто выступал против утечек информации, особенно материалов разведки, в СМИ. Однако сейчас, кажется, что президент сам ненароком подтвердил существование секретной программы ЦРУ", — отмечает британская The Telegraph. Аналогичного мнения придерживается и Daily Mail.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Трамп решил прекратить программу Центрального разведывательного управления по вооружению и военной подготовке оппозиции в Сирии, выступающей против президента Башара Асада. Белый дом не подтверждает прекращение программы ЦРУ по подготовке сирийской оппозиции, заявила журналистам представитель Белого дома Сара Сандерс. В свою очередь, представитель ЦРУ заявил РИА Новости: "Можете написать, что мы отказались комментировать".

По данным СМИ, программа помощи сирийской оппозиции по линии ЦРУ осуществлялась в течение последних нескольких лет. О ее масштабах и результатах ведомство публично не сообщало. Параллельно с ней Пентагон проводит свою программу "помощи и подготовки" оппозиции в Сирии для борьбы с группировкой "Исламское государство"*.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Артем Кожин, комментируя информацию о возможном сворачивании США программы поддержки сирийской оппозиции, отметил ранее, что Москва приветствует любые шаги по разрядке напряженности на Ближнем Востоке.

*Террористическая организация, запрещенная в России

