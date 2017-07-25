СМИ: Трамп подтвердил наличие программы ЦРУ по поддержке оппозиции в Сирии

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. СМИ склоняются к тому, что президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter подтвердил наличие программы ЦРУ по поддержке оппозиции в Сирии.
"Кажется, что Трамп, критикуя "сфабрикованную" сирийскую историю, подтвердил существование секретной программы ЦРУ", — написала The Washington Post, комментируя сообщение президента.
"Дональд Трамп часто выступал против утечек информации, особенно материалов разведки, в СМИ. Однако сейчас, кажется, что президент сам ненароком подтвердил существование секретной программы ЦРУ", — отмечает британская The Telegraph. Аналогичного мнения придерживается и Daily Mail.
По данным СМИ, программа помощи сирийской оппозиции по линии ЦРУ осуществлялась в течение последних нескольких лет. О ее масштабах и результатах ведомство публично не сообщало. Параллельно с ней Пентагон проводит свою программу "помощи и подготовки" оппозиции в Сирии для борьбы с группировкой "Исламское государство"*.
Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Артем Кожин, комментируя информацию о возможном сворачивании США программы поддержки сирийской оппозиции, отметил ранее, что Москва приветствует любые шаги по разрядке напряженности на Ближнем Востоке.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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