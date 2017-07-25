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Война в Сирии
Война в Сирии

СМИ: Трамп подтвердил наличие программы ЦРУ по поддержке оппозиции в Сирии

12:2225.07.2017
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. СМИ склоняются к тому, что президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter подтвердил наличие программы ЦРУ по поддержке оппозиции в Сирии.

Страница президента США Дональда Трампа в Twitter
© РИА Новости
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Ранее Трамп в своем Twitter неоднозначно прокомментировал информацию газеты The Washington Post о том, что он решил прекратить программу ЦРУ по вооружению и военной подготовке оппозиции в Сирии, выступающей против президента Башара Асада. "Принадлежащая основателю Amazon газета The Washington Post сфабриковала факты об окончании крупных, опасных, расточительных выплат мной сирийским повстанцам, которые борются с Асадом… Так много историй обо мне в The Washington Post являются фейковыми", — написал Трамп.

"Кажется, что Трамп, критикуя "сфабрикованную" сирийскую историю, подтвердил существование секретной программы ЦРУ", — написала The Washington Post, комментируя сообщение президента.

"Дональд Трамп часто выступал против утечек информации, особенно материалов разведки, в СМИ. Однако сейчас, кажется, что президент сам ненароком подтвердил существование секретной программы ЦРУ", — отмечает британская The Telegraph. Аналогичного мнения придерживается и Daily Mail.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Борис Джонсон заявил, что хотел бы вести Twitter так же свободно, как Трамп
Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Трамп решил прекратить программу Центрального разведывательного управления по вооружению и военной подготовке оппозиции в Сирии, выступающей против президента Башара Асада. Белый дом не подтверждает прекращение программы ЦРУ по подготовке сирийской оппозиции, заявила журналистам представитель Белого дома Сара Сандерс. В свою очередь, представитель ЦРУ заявил РИА Новости: "Можете написать, что мы отказались комментировать".

По данным СМИ, программа помощи сирийской оппозиции по линии ЦРУ осуществлялась в течение последних нескольких лет. О ее масштабах и результатах ведомство публично не сообщало. Параллельно с ней Пентагон проводит свою программу "помощи и подготовки" оппозиции в Сирии для борьбы с группировкой "Исламское государство"*.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Артем Кожин, комментируя информацию о возможном сворачивании США программы поддержки сирийской оппозиции, отметил ранее, что Москва приветствует любые шаги по разрядке напряженности на Ближнем Востоке.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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