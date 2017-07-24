Лавров рассказал, кого можно исключить из переговоров по Сирии

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Самых экстремально настроенных оппозиционеров Сирии можно отодвинуть на "обочину" политического процесса, они доказывают свою недоговороспособность, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью курдскому телеканалу "Рудав". © РИА Новости / Владимир Песня Перейти в фотобанк Лавров рассказал о значимости зон деэскалации в Сирии

"Мы поддержали результаты предыдущего раунда (межсирийских переговоров. — Прим. ред.), который прошел в Женеве, когда специальный представитель Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура предложил двигаться параллельно по четырем направлениям: как на данном этапе управляется Сирия с возможностью привлечения оппозиционеров, как готовятся конституция, выборы и четвертая "корзина" — это абсолютная необходимость продолжения бескомпромиссной борьбы с терроризмом. Мне кажется, что в таком ключе развития женевского процесса это уже воспринято всеми, кроме самых экстремально настроенных оппозиционеров, которых, наверное, можно отодвинуть на "обочину" политического процесса, поскольку они доказывают свою недоговороспособность", — сообщил он.

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