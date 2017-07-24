Лавров рассказал о значимости зон деэскалации в Сирии

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Через концепцию зон деэскалации в Сирии достигаются результаты по отделению террористов от нормальной оппозиции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью курдскому телеканалу "Рудав".

"Долгое время наши американские партнеры при администрации Барака Обамы не могли, оказались неспособными отделить террористов от нормальной оппозиции. Только сейчас через концепцию зон деэскалации мы достигаем результатов в этой области. Те, кто говорили о том, что без полной победы над терроризмом они никуда не будут двигаться, также не способствовали нормальному функционированию женевского процесса и в целом международных усилий", — заявил Лавров.

Минобороны РФ в субботу сообщило о подписании соглашения по порядку функционирования зоны деэскалации "Восточная Гута" в Сирии по результатам проведенных в Каире переговоров представителей Минобороны России и умеренной сирийской оппозиции при посредничестве египетской стороны. В ближайшие дни в зону деэскалации отправится первый гуманитарный конвой, отметило ведомство.

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