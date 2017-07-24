Лавров: Россия распространила примерный текст конституции Сирии

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. РФ распространила в конце прошлого года примерный текст конституции Сирии чтобы побудить стороны к активизации переговоров по этой теме, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью курдскому телеканалу "Рудав".
По словам Лаврова, работа над новой конституцией Сирии позволит обеспечить те самые гарантии для всех сирийских групп — чтобы все этноконфессиональные и политические группы чувствовали себя защищенными новым основным законом Сирии.
"Когда все эти группы будут знать о тех гарантиях, которые им предоставлены, наверное, будет легче договариваться о том, как обеспечивать разделение властей, кого конкретно можно будет предлагать на те или иные должности в исполнительной и законодательной власти, как обеспечивать баланс сдержек и противовесов", — добавил он.
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