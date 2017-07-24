Курды должны участвовать в урегулировании в Сирии, считают в МИД России

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Россия считает, что сирийские курды наравне с другими этноконфессиональными группами должны быть участниками процесса урегулирования сирийского кризиса, заявил в интервью курдскому телеканалу "Рудав" глава МИД РФ Сергей Лавров.

"(Россия видит роль и право сирийских курдов) как часть тех групп, о которых я говорил. Я сказал, что все этноконфессиональные группы должны быть участниками этих договоренностей и быть уверены, что их права будут обеспечены в рамках сирийского государства", — сказал глава российского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос, как Россия видит роль и право сирийских курдов в процессе урегулирования сирийского кризиса.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с осени 2015 года проводит в Сирии операцию против ИГ* по просьбе Дамаска. Данные о количестве жертв конфликта разнятся. По данным ООН, речь идет о 300 тысячах погибших сирийцах.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал планы поставок сирийским курдам тяжелого вооружения, в частности минометов и пулеметов. Возможные поставки оружия курдам вызывали острое недовольство Анкары, которая считает, что данные курдские формирования тесно связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Эта организация признается как Анкарой, так и Вашингтоном, террористической.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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