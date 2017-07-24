Лавров: соглашение по Сирии показало, что РФ и США могут работать вместе

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Достижение РФ и США соглашения по зоне деэскалации на юге Сирии доказало, что страны могут работать вместе в интересах глобальной безопасности, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Первая состоявшаяся в Гамбурге 7 июля встреча (лидеров РФ и США) после трех телефонных разговоров и договоренность на этой встрече по созданию зон деэскалации на юге Сирии конкретным примером доказала, что мы можем вместе работать и находить решения, которые будут в интересах регионального и более широкого глобального урегулирования различных проблем", — заявил Лавров в интервью курдскому телеканалу "Рудав".

Седьмого июля стало известно, что эксперты России, США и Иордании согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии: это районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. По словам российской стороны, США и РФ взяли на себя обязательства обеспечить выполнение режима прекращения огня. Режим прекращения огня вступил в силу в этой зоне с 12.00 9 июля по дамасскому времени.

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