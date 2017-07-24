В Генштабе РФ рассказали о КПП и наблюдательных постах в Восточной Гуте

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Россия развернула в зоне деэскалации в Восточной Гуте два контрольно-пропускных пункта и четыре наблюдательных поста, сообщил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

По данным Рудского, в Египте прошли переговоры представителей Минобороны России и умеренной сирийской оппозиции, по результатам которых достигнуты договоренности о порядке функционирования зоны деэскалации в Восточной Гуте.

"Сегодня, в соответствии с данным соглашением, российской военной полицией в этом районе развернуты два контрольно-пропускных пункта и четыре наблюдательных поста. Таким образом, благодаря предпринятым Российской Федерацией мерам удалось остановить боевые действия в двух важнейших районах Сирии", — заявил он.

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