В Генштабе рассказали о работе по еще одной зоне деэскалации в Идлибе

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Продолжаются консультации по еще одной зоне деэскалации в провинции Идлиб, по завершению которых продолжится работа в астанинском формате, сообщил на брифинге начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Рудской добавил, что странами-гарантами также подписано соглашение о совместной рабочей группе по деэскалации, заседание которой запланировано на начало августа.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>