В Генштабе рассказали о работе по еще одной зоне деэскалации в Идлибе

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Продолжаются консультации по еще одной зоне деэскалации в провинции Идлиб, по завершению которых продолжится работа в астанинском формате, сообщил на брифинге начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"В ходе пятого раунда переговоров в формате международных встреч по Сирии в Астане, состоявшегося в начале июля, согласованы границы зон деэскалации севернее города Хомс и в районе Восточной Гуты. Продолжаются консультации еще по одной зоне в провинции Идлиб, по завершению которых работа в астанинском формате будет продолжена", — сказал он журналистам.

Рудской добавил, что странами-гарантами также подписано соглашение о совместной рабочей группе по деэскалации, заседание которой запланировано на начало августа.