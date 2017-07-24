Соглашения о перемирии подписаны с 508 сирийскими городами с начала лета

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. С начала июня соглашения о прекращении огня в Сирии подписаны с 508 городами, общее число примирившихся населенных пунктов достигло 2043, сообщил журналистам начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"С начала июня соглашения о прекращении огня подписаны с представителями пятисот восьми городов и поселков. Таким образом, общее число примирившихся населенных пунктов достигло двух тысяч сорока трех. Количество отрядов вооруженной оппозиции, присоединившихся к режиму прекращения боевых действий, возросло до двухсот двадцати восьми", — сказал он.

Помимо этого, в этот период офицерами Центра по примирению проведено 190 гуманитарных акций, в ходе которых населению доставлено 159 тонн продовольствия. За медицинской помощью к врачам госпиталя Минобороны России обратились более десяти тысяч мирных жителей.

"Российскими транспортными самолетами жителям окруженного боевиками ИГИЛ* города Дэйр-Эз-Зор за два месяца доставлено 475 тонн продовольствия по линии Организации Объединенных Наций", — добавил Рудской.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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