Генштаб сообщил об операции против ИГ* к северо-западу от Пальмиры

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Операция по блокированию и уничтожению крупной группировки "Исламского государства"* ведется в районе города Акербат к северо-западу от Пальмиры, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"К северо-западу от Пальмиры ведется операция по блокированию и уничтожению крупной группировки ИГИЛ* в районе города Акербат. Успешно развиваются наступательные действия на юге Сирии. Общая площадь территории, перешедшей под контроль правительственных войск на данном направлении, составляет семь тысяч квадратных километров", — сказал он.

Рудской подчеркнул, что боевики выбиты из города Эль-Буда, взят под контроль газораспределительный комплекс Т-2, продолжается наступление в направлении города Абу-Кемаль, до которого осталось 26 километров.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>