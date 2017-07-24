Генштаб сообщил об операции против ИГ* к северо-западу от Пальмиры

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Операция по блокированию и уничтожению крупной группировки "Исламского государства"* ведется в районе города Акербат к северо-западу от Пальмиры, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Рудской подчеркнул, что боевики выбиты из города Эль-Буда, взят под контроль газораспределительный комплекс Т-2, продолжается наступление в направлении города Абу-Кемаль, до которого осталось 26 километров.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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