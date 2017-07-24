Россия заранее уведомила о размещении КПП у линии соприкосновения в Сирии

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Россия заблаговременно уведомила США, Иорданию и Израиль о выставлении двух КПП и десяти наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Сирии, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Для обеспечения режима прекращения боевых действий 21 и 22 июля военной полицией РФ развернуты два контрольно-пропускных пункта и 10 наблюдательных постов вдоль согласованных участков линии соприкосновения сторон юго-западной зоны деэскалации… Данные меры позволят поддерживать режим прекращения огня, содействовать беспрепятственному доступу гуманитарных грузов, возвращению беженцев и временно перемещенных лиц. По военно-дипломатическим каналам мы заблаговременно уведомили наших коллег из США, Иордании и Израиля о выставлении российских сил контроля по периметру зоны деэскалации на юге Сирии", — сказал он.

Рудской отметил, что ближайший пост удален на 13 километров от зоны разъединения израильских и сирийских войск в районе Голанских высот, "ранее согласованной и закрепленной международными соглашениями".

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