В сирийском Идлибе 50 человек погибли при взрыве машины с боеприпасам

БЕЙРУТ, 24 июл — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Машина с боеприпасами взорвалась в городе Идлиб на северо-западе Сирии, погибли около 50 человек, включая боевиков, сообщает телеканал Аль-Маядин.

По данным телеканала, машина принадлежала террористической группировке "Джебхат ан-Нусра"*.

По сообщениям арабских СМИ, город Идлиб после недавних ожесточенных боев с "Ахрар аш-Шам"* полностью перешел под контроль "Джебхат ан-Нусры".

В минувшую пятницу агентство Рейтер сообщило о готовности группировок боевиков "Ахрар-аш-Шам"* и "Нусры"* установить режим прекращения огня между собой в районе Идлиба.

"Ахрар аш-Шам"* считается одной из крупнейших по численности группировок боевиков в Сирии, которая базируется в провинции Идлиб.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>