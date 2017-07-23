В СФ прокомментировали слова посла Катара о сирийских переговорах

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Желание Катара участвовать в сирийском урегулировании скорее всего искреннее, следует его поддержать, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Посол Катара в РФ сообщил РИА Новости, что страна предлагает организовать в Дохе переговорную площадку по урегулированию ситуации в Сирии.

"Это неожиданное предложение, но оно вписывается вполне (в ситуацию сирийского урегулирования)", — сказал Джабаров РИА Новости в воскресенье.

Он подчеркнул, что Катар находится во внутриарабской изоляции из-за конфликта с Саудовской Аравией. "Ему хочется восстановить свои позиции и в мире, и в арабском мире, отсюда такое предложение", — отметил парламентарий.

Он напомнил, что Катар остается одним из самых крупных союзников США на Ближнем Востоке, на территории страны размещена крупная американская военная база. Кроме того, страна восстановила и практически нормализовала отношения с Россией. "Были крупные инвестиционные сделки с акциями Роснефти", — пояснил Джабаров.

"Поэтому я думаю, что это их искреннее желание (участвовать в сирийском урегулировании) и если это действительно может помочь сторонам конфликта в Сирии, предложение Катара надо поддержать", — считает политик.

Он считает позитивным моментом, если Катар готов участвовать в вопросах снижения напряженности сирийского конфликта.

"Посмотрим, как поведет себя Саудовская Аравия, которая говорит о необходимости борьбы с терроризмом. Готова ли она принять предложение со стороны Катара", — сказал замглавы комитета СФ.

По его словам, несмотря на непростую ситуацию вокруг Катара, многие страны-соседи и европейские государства зависят от катарского газа. Поэтому в целом никто не заинтересован в дальнейшем обострении отношений с Дохой.

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