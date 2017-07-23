БЕЙРУТ, 23 июл — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" освободили от террористов группировки "Джебхат ан-Нусра"* большую часть горного района Эрсаль на границе с Сирией менее чем за трое суток, сообщил РИА Новости источник в "Хезболла".
Со стороны сирийской территории в горном районе Флита бойцы "Хезболлах" совместно с сирийскими регулярными войсками взяли в кольцо террористов на 34% земли, рассказал источник.
По данным шиитского движения, до начала военной операции боевики контролировали не менее 90 квадратных километров в районе Эрсаль и 35 километров в районе Флита.
Наступление началось одновременно с двух сторон. Первое направление со стороны Флиты с сирийской территории, а второе со стороны ливанской территории по восточной горной гряде.
Горный район Эрсаль считается на сегодняшний день самым напряженным местом на ливано-сирийской границе. Террористы используют труднодоступную местность для контрабанды оружия и переброски в Сирию вновь завербованных боевиков. Террористические группировки использовали лагеря беженцев в Эрсале как укрытие от ливанской армии, переправляли через них заминированные автомобили для организации терактов на территории Ливана и вербовали молодое население на войну против сирийской армии.
*террористическая группировка, запрещенная в России
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