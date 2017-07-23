"Хезболла" освободила от боевиков большую часть района на границе с Сирией

БЕЙРУТ, 23 июл — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" освободили от террористов группировки "Джебхат ан-Нусра"* большую часть горного района Эрсаль на границе с Сирией менее чем за трое суток, сообщил РИА Новости источник в "Хезболла".

"Бойцы сопротивления с 21 июля и на данный момент освободили 64% горного района Эрсаль, окружив "Джебхат ан-Нусра"* на 36% территории", — рассказал собеседник агентства.

Со стороны сирийской территории в горном районе Флита бойцы "Хезболлах" совместно с сирийскими регулярными войсками взяли в кольцо террористов на 34% земли, рассказал источник.

По данным шиитского движения, до начала военной операции боевики контролировали не менее 90 квадратных километров в районе Эрсаль и 35 километров в районе Флита.

Ливанское движение "Хезболлах" объявило в пятницу утром о начале военной операции против террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* на ливано-сирийской границе в горном районе Эрсаль.

Наступление началось одновременно с двух сторон. Первое направление со стороны Флиты с сирийской территории, а второе со стороны ливанской территории по восточной горной гряде.

Горный район Эрсаль считается на сегодняшний день самым напряженным местом на ливано-сирийской границе. Террористы используют труднодоступную местность для контрабанды оружия и переброски в Сирию вновь завербованных боевиков. Террористические группировки использовали лагеря беженцев в Эрсале как укрытие от ливанской армии, переправляли через них заминированные автомобили для организации терактов на территории Ливана и вербовали молодое население на войну против сирийской армии.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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