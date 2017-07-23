Израиль против участия Ирана в процессе деэскалации на юге Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июл — РИА Новости. Израиль в вопросе зоны деэскалации в районах на юге Сирии выступает против иранского присутствия вблизи своей границы, сообщил в интервью РИА Новости представитель армии Израиля по связям с арабскими СМИ Авихай Адраи.

В начале июля была создана зона деэскалации на юго-западе Сирии в районах Дераа, Кунейтра и Сувейда. В субботу стало известно о подписании соглашения по зоне деэскалации "Восточная Гута" (под Дамаском, к северу от юго-западной зоны). Сирийский оппозиционер из движения "Народная дипломатия" Махмуд Афанди сообщил РИА Новости, что наблюдение за новой зоной, по его информации, будут вести США и Россия без участия Ирана.

"Позиция израильской армии по перемирию на юге Сирии следует политической позиции правительства Израиля… Мы отвергаем какое-либо иранское присутствие на границе с Израилем и будем работать в этом вопросе согласно решениям, которые принимает политическое руководство", — сообщил Адраи.

Представитель армии добавил, что страна в отношении сирийского кризиса придерживается принципа невмешательства и не поддерживает ни одну из сторон, однако оставляет за собой право действовать в случае попыток пересечь установленные Израилем в отношении своей безопасности "красные линии".

"Красные линии, которые Израиль установил в том, что связано с безопасностью, попытками перевозки оружия и продвинутых боевых систем для организации "Хезболлах". Нам даются указания действовать в этих случаях", — подчеркнул Адраи.

Соглашения по порядку функционирования зоны деэскалации "Восточная Гута" в Сирии подписаны по результатам проведенных в Каире переговоров представителей Минобороны РФ и умеренной сирийской оппозиции при посредничестве египетской стороны. Первый гуманитарный конвой в зону деэскалации и вывоз раненых планируются в ближайшие дни. Документы подписаны в развитие астанинских договоренностей.

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