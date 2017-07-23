Катар предлагает Доху как платформу для переговоров по Сирии

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Катар предлагает Доху как платформу для переговоров всех сторон сирийского конфликта и сам готов принять участие в любых возможных переговорных форматах, заявил в интервью РИА Новости посол эмирата в России Фахад Мухаммед аль-Аттыйя.

"Мы готовы – как страна, имеющая многолетний опыт посредничества в тех или иных конфликтах на Ближнем Востоке – мы можем предложить Доху в качестве платформы по переговорам для всех партий, чтобы различные игроки могли вести переговоры и Россия могла бы возглавлять этот процесс", — сказал посол.

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