Источник: сирийская армия выбила ИГ* из поселения Дахиля к югу от Ракки

БЕЙРУТ, 23 июл — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Правительственные войска САР вернули в субботу контроль над поселением Дахиля и газовым полем Ас-Сабхави (около 30 километров к югу от Ракки), сообщил РИА Новости сирийский военный источник.

"Подразделения сирийской арабской армии вернули контроль над поселением Дахиля, колодцем Ас-Сабхави и одноименным газовым полем в южном пригороде Ракки. Ликвидировано большое количество членов террористической группировки ИГ*",- сказал собеседник агентства.

Отбитые у террористов территории позволяют правительственным войскам в кратчайшие сроки выйти к берегу реки Евфрат и продолжить наступление в направлении так называемой "столицы" террористической группировки "Исламское государство"*.

Правительственные войска САР, в том числе и боевые части под командованием генерала Сухейла Аль-Хасана, только за минувший месяц смогли вернуть порядка 20 нефтяных колодцев, ряд газовых и нефтяных полей, как в провинции Ракка, так и на западе провинции Дейр-эз-Зор, а так же выбили боевиков ИГ* из нескольких десятков деревень.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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