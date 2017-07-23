Посол Катара оценил роль России в урегулировании в Сирии

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Доха считает конструктивной лидирующую роль России в сирийском урегулировании, благодаря этому скоро стоит ждать положительных результатов, заявил в интервью РИА Новости посол Катара в Москве Фахад Мухаммед аль-Аттыйя.

"Мы поддерживаем астанинский и женевский процессы, мы продолжаем поддерживать российские усилия по урегулированию кризиса. Я считаю, что Россия стоит во главе очень конструктивного процесса, пытается привести стороны к диалогу. Это требует времени и усилий, но также требует и воли от всех вовлеченных в этот процесс сторон, в том числе и США, Евросоюза, арабских стран – Катара, Саудовской Аравии, Египта и, конечно же, Ирана и Турции", — сказал посол.

"Я верю, что благодаря лидерству России результаты скоро уже будут", — добавил он.

В середине июля прошел седьмой раунд межсирийских переговоров под эгидой ООН в Женеве, которому предшествовал пятый раунд дискуссий по урегулированию сирийского кризиса в Астане. Восьмой раунд переговоров в Женеве планируется провести в сентябре, после встречи по Сирии в Астане.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13:00.

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