Посол Катара оценил роль России в урегулировании в Сирии

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Доха считает конструктивной лидирующую роль России в сирийском урегулировании, благодаря этому скоро стоит ждать положительных результатов, заявил в интервью РИА Новости посол Катара в Москве Фахад Мухаммед аль-Аттыйя.
"Я верю, что благодаря лидерству России результаты скоро уже будут", — добавил он.
В середине июля прошел седьмой раунд межсирийских переговоров под эгидой ООН в Женеве, которому предшествовал пятый раунд дискуссий по урегулированию сирийского кризиса в Астане. Восьмой раунд переговоров в Женеве планируется провести в сентябре, после встречи по Сирии в Астане.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13:00.
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