Источник: "Хезболлах" взяла под контроль важный участок на границе с Сирией

БЕЙРУТ, 21 июл — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" выбили запрещенную в РФ террористическую группировку "Джебхат ан-Нусра" из района Захрат аль-Хава в горной местности Эрсаль на ливано-сирийской границе, сообщил РИА Новости источник в шиитском движении.

"Бойцы сопротивления взяли контроль над участком Захрат аль-Хава, главный участок в горном районе Эрсаль. Сняли флаги "Джебхат ан-Нусра*" и водрузили знамя сопротивления", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, важность данного района заключается в его географическом положении. Контроль над Захрат аль-Хава позволяет передовым отрядам "Хезболлах" начать наступление в долинах Аль-Хейль и Деб.

Ливанское движение "Хезболлах" объявило в пятницу утром о начале военной операции против террористической группировки "Джебхат ан-Нусра*" на ливано-сирийской границе в горном районе Эрсаль.

Наступление началось одновременно с двух сторон. Первое направление со стороны Флиты с сирийской территории, а второе со стороны ливанской территории по восточной горной гряде.

Премьер министр Ливана Саад Харири заявил во вторник, что правительство поддерживает решение командования ливанской армии провести масштабную операцию в районе Эрсаль, однако Харири отметил, что действия ливанцев не будут координироваться с сирийскими военными, так как задача стоит в обеспечении лишь ливанской территории.

Лидер ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла также дал понять, что не исключает силового решения в пограничном Эрсаль и дал боевикам последний шанс уйти с ливанской территории без боя. В противном случае, по словам шиитского лидера, бойцы "Хезболлах" также начнут активные боевые действия с целью ликвидации террористов на пограничных с Сирией территориях.

Горный район Эрсаль считается на сегодняшний день самым напряженным местом на ливано-сирийской границе. Террористы используют трудно доступную местность для контрабанды оружия и переброски в Сирию вновь завербованных боевиков. Террористические группировки использовали лагеря беженцев в Эрсаль, как укрытие от ливанской армии, переправляли через них заминированные автомобили для организации терактов на территории Ливана и вербовали молодое население на войну против сирийской армии.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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