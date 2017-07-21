МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров надеется, что создание зон деэскалации в Сирии поможет, кроме прочего, наладить эффективную борьбу с террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

Седьмого июля стало известно, что эксперты России, США и Иордании согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии: это районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. По словам российской стороны, США и РФ взяли на себя обязательства обеспечить выполнение режима прекращения огня. При этом, по его словам, безопасность вокруг зоны деэскалации на первых порах будет обеспечивать военная полиция при координации с США и Иорданией.

"Мы очень надеемся, что договоренность о зонах деэскалации решит проблему, из-за которой сорвалось то, о чем мы договаривались с (предыдущим) президентом (США Бараком) Обамой, а именно – вопрос "Джебхат ан-Нусры*" во всех ее воплощениях", — сказал Лавров в интервью телеканалу NBC News.

Он напомнил, что именно из-за нежелания США бороться с "Джебхат ан-Нусрой*" осенью прошлого года сорвалась договоренность Москвы и Вашингтона о координации усилий по противодействию террористам в Сирии.

"С самого начала коалиция во главе с Соединенными Штатами более или менее активно, иногда больше, иногда меньше противодействуя (запрещенной в РФ террористической группировке) ИГ*, очевидно берегла "Джебхат ан-Нусру*". Все факты указывали на это", — отметил министр.

В целом он подчеркнул, что Россия считает основным препятствием для сирийского урегулирования террористическую угрозу в этой стране. По его словам, чтобы бороться с террористами, РФ старается действовать гибко, в том числе в отношениях с партнерами.

"Мы, договариваясь с Ираном и, кстати, Турцией, договариваясь с Германией, Соединенными Штатами, вооруженной оппозицией, пытаемся добиться прекращения военных действий между правительством и теми, кто сражается на стороне патриотической оппозиции, чтобы все силы были свободны для борьбы с террористами. Конечно, мы консультируемся с сирийским правительством по поводу процессов, в которые мы вовлечены, и сирийское правительство не возражает против того, что мы делаем в контексте общего понимания того, что главный приоритет – борьба с ИГ*", — сказал Лавров.

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*Террористические организации, запрещенные в России.