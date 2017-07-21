ДАМАСК, 21 июл — РИА Новости. Сирийская правительственная армия при поддержке союзных формирований организовала четыре гуманитарных коридора для вывода гражданского населения из города Ракка, сообщил РИА Новости источник в ВС САР.

По его словам, необходимость в коридорах возникла уже сейчас, поскольку "террористы "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) по мере приближения армии стали угрожать мирным жителям и применять к ним неправомерные действия". "Была необходимость в принятии экстренных мер по защите и спасению наших соотечественников. Мы дали возможность людям вернуться к нормальной жизни", — указал собеседник агентства.

Как отметил источник, из города уже вышло большое количество женщин, детей и людей преклонного возраста. Им была оказана медицинская помощь и предоставлены предметы первой необходимости. Все эти люди были переправлены в безопасные пункты временного размещения.

Источник сообщил, что "боевики мешают выходу людей, минируя дороги и крупные перекрестки, ведущие в сторону расположения сирийской армии".

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