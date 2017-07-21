Лавров прокомментировал слова главы ЦРУ о российских базах в Сирии

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что слова директора ЦРУ Майка Помпео о военных базах РФ в Сирии являются проявлением двойных стандартов.

Ранее директор ЦРУ, выступая на форуме по безопасности в Колорадо, сказал, что Россия вовлечена в дела Сирии, в частности, потому, что "любит насолить Америке". Он также сообщил об отсутствии у него явных доказательств того, что Россия действительно стремится победить "Исламское государство" (запрещенная в РФ террористическая группировка) в Сирии. Помпео также сказал, что целью присутствия России в Сирии является создание баз на побережье Средиземного моря.

По словам Лаврова, ему было интересно прочитать заявления директора ЦРУ, который также заявил, что США не разделяют целей присутствия России в Сирии.

"Если джентльмен, который представляет страну, незаконно создавшую 10 баз в Сирии, очень обеспокоен двумя базами, созданными на основе межправительственного соглашения с правительством страны, входящей в ООН, то что-то не так с двойными стандартами. Не говоря о сотнях и сотнях военных баз США во всем мире, вокруг России", — сказал Лавров в интервью NBC News.

В пятницу на пресс-конференции Сергей Лавров заявил, что существование военных баз США в Сирии не имеет под собой каких-либо правовых оснований. При этом глава МИД РФ подчеркнул, что две российские военные базы в Сирии созданы и функционируют на основе межправительственных соглашений с властями Сирии, и Россия свои базы не прячет.

Россия по запросу сирийского правительства наносит удары в Сирии по позициям запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". США и их союзники ведут аналогичные действия в Сирии, но без разрешения властей Сирии. США и Россия установили каналы связи в Сирии, призванные предотвратить возможные инциденты при одновременном проведении операции в этой стране.