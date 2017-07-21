РФ не против американских военных баз в Сирии при условии их легитимности

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не возражает против американских баз в Сирии, но они должны быть расположены на территории Сирийской Арабской Республики на законных основаниях.

По словам Лаврова, он видел информацию в СМИ о том, что США создали в Сирии 10 военных баз.

"Нет, я не возражаю против американских баз в Сирии при условии, что американцы свернут свое незаконное присутствие в Сирийской Арабской Республике. Потому что, в отличие от нас, они не были приглашены", — сказал Лавров в интервью NBC News, отвечая на вопрос, возражает ли он против американских баз на территории Сирии.

Он отметил, что после того, как террористические группировки в Сирии будут побеждены, страна будет освобождена и будет достигнуто соглашение, которое удовлетворит все этнические и конфессиональные группы, присутствие иностранных военных и баз будет законно определяться только властями в Дамаске.

В пятницу на пресс-конференции Лавров заявил, что существование военных баз США в Сирии не имеет под собой каких-либо правовых оснований. При этом глава МИД РФ подчеркнул, что две российские военные базы в Сирии созданы и функционируют на основе межправительственных соглашений с властями Сирии, и Россия свои базы не прячет.

Ранее директор ЦРУ Майк Помпео, выступая на форуме по безопасности в Колорадо, сказал, что Россия вовлечена в дела Сирии, в частности, потому что "любит насолить Америке". Он также сообщил об отсутствии у него явных доказательств того, что Россия действительно стремится победить "Исламское государство" (запрещенная в РФ террористическая группировка) в Сирии.

Россия по запросу сирийского правительства наносит удары в Сирии по позициям запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". США и их союзники ведут аналогичные действия в Сирии, но без разрешения властей Сирии. США и Россия установили каналы связи в Сирии, призванные предотвратить возможные инциденты при одновременном проведении операции в этой стране.