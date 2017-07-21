Армия Ливана обеспечивает выезд беженцев из лагерей на границе с Сирией

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Ливанская армия обеспечивает безопасный выезд беженцев из лагерей на границе с Сирией, где проходит операция против боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, передает агентство Рейтер со ссылкой на военный источник.

"Армия обеспечивает проход для перемещенных лиц под контролем представителей ООН", — заявил источник.

Число беженцев, покинувших район, не уточняется.

Ливанское движение "Хезболлах" объявило в пятницу утром о начале военной операции против "Джебхат ан-Нусры" на ливано-сирийской границе в горном районе Эрсаль. Источник в шиитском движении сообщил РИА Новости, что бойцы "Хезболлах" совместно с сирийской армией выбили террористов с ряда высот на границе.

Горный район Эрсаль считается на сегодняшний день самым напряженным местом на ливано-сирийской границе. Террористы используют труднодоступную местность для контрабанды оружия и переброски в Сирию вновь завербованных боевиков. Террористические группировки использовали лагеря беженцев в Эрсаль как укрытие от ливанской армии, переправляли через них заминированные автомобили для организации терактов на территории Ливана и вербовали молодое население на войну против сирийской армии.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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