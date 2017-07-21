В Совфеде прокомментировали слова главы ЦРУ о роли России в Сирии

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Заявление главы ЦРУ о незначительной роли России в борьбе с терроризмом, а также о ее намерениях в Сирии являются либо некомпетентностью, либо намеренным искажением фактов, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"Выступая на ежегодной конференции Аспеновского института, директор ЦРУ Майк Помпео заявил об отсутствии у него "явных доказательств того, что Россия действительно стремится победить ИГИЛ* в Сирии", назвав участие нашей страны в этой битве "минимальным", — написал сенатор в Facebook

Кроме того, Помпео высказал мнение, что Россия находится в Сирии для того, "чтобы насолить Америке", напомнил Косачев.

По его словам, либо "директор ЦРУ публично вводит общественность (а следовательно — и руководство страны) в заблуждение, перевирая в политических целях реально имеющуюся и у него в агентстве, и, разумеется, в Пентагоне реальную информацию", либо в ЦРУ снизу доверху работают "откровенно некомпетентные люди, не имеющие оперативных источников на местах и черпающие информацию для своих докладов из тех же американских газет, пишущих о России всякую чепуху".

"Вранье или некомпетентность. Одно другого хуже", — заключил политик.

*Террористическая организация, запрещена в России

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