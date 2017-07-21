ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Влиятельный сенатор США Джон Маккейн опасается, что прекращение Вашингтоном поддержки антиправительственной оппозиции в Сирии сыграет на руку России.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп решил прекратить программу ЦРУ по вооружению и военной подготовке оппозиции в Сирии, выступающей против президента Башара Асада. Белый дом в свою очередь не подтвердил прекращение программы ЦРУ по подготовке сирийской оппозиции.

В МИДе РФ отмечали, что Москва приветствует любые шаги по разрядке напряженности на Ближнем Востоке. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, тема помощи сирийской оппозиции не обсуждалась в ходе контактов лидеров России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа на G20.

"Сообщения о том, что администрация заканчивает программу помощи сирийской оппозиции — это безответственно, близоруко, играет на руку России и Асаду", — заявил Маккейн в сети микроблогов Twitter.

Reports admin ending prgm to assist Syrian opposition irresponsible, short-sighted& plays into Russia, Assad's hands https://t.co/N7KVqn1VD6 — John McCain (@SenJohnMcCain) 20 июля 2017 г.

"Делать какие-либо уступки России в отсутствие широкой стратегии по Сирии безответственно", — добавил Маккейн в отдельно распространенном пресс-релизе. По его словам, администрация Дональда Трампа пока что не представила какой-либо концепции по дальнейшим действиям в Сирии и вообще на Ближнем Востоке. "Ключевым направлением американской стратегии должно быть отстранение Асада от власти", — добавил сенатор.

Маккейн возглавляет комитет сената США по вооруженным силам и является одним из наиболее влиятельных сенаторов. На прошлой неделе Маккейну сделали операцию по удалению сгустка крови над глазом, а в среду медики сообщили, что у 80-летнего Маккейна диагностировали опухоль мозга и что рассматриваются разные способы лечения. Сам сенатор в четверг вернулся к активной политической полемике.

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