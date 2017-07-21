Директор ЦРУ не ответил на вопрос об остановке поддержки оппозиции в Сирии

ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Директор Центрального разведывательного управления США Майк Помпео отказался комментировать информацию о том, прекратили ли США тренировку и вооружение антиправительственных сил в Сирии.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп решил прекратить программу ЦРУ по вооружению и военной подготовке оппозиции в Сирии, выступающей против президента Башара Асада. Белый дом в свою очередь не подтвердил прекращение программы ЦРУ по подготовке сирийской оппозиции.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>