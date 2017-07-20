Коалиция заявила о 26 воздушных ударах по ИГ* в районе Ракки

ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Международная коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* нанесла за два дня 26 ударов по позициям боевиков в районе сирийского города Ракка, говорится в поступившем в четверг в РИА Новости заявлении штаба коалиции.

Согласно этим данным, в среду было нанесено восемь ударов, которым подверглись семь тактических подразделений ИГ*.

"Были уничтожены шесть огневых позиций, склад оружия и тоннель, а также подавлена огневая установка", — говорится в сообщении.

Кроме того, во вторник коалиция осуществила 18 ударов в районе Ракки. В результате были уничтожены 18 огневых позиций.

Как сообщили в штабе, за последние два дня удары также были нанесены по позициям боевиков в ряде других районов Сирии и Ирака.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>