Замглавы МИД Ирана обсудил с Асадом дипмеры по решению конфликта в Сирии

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Замглавы МИД Ирана Хоссейн Джабери Ансари и президент Сирии Башар Асад в четверг обсудили ситуацию в регионе и дипломатические меры, которые могут способствовать решению кризиса в Сирии, передает агентство Tasnim.

Замглавы МИД Ирана на встрече с Асадом отметил, что Тегеран поддерживает восстановление стабильности и безопасной обстановки на территории Сирии в рамках сохранения территориальной целостности и единства САР, говорится в комментариях иранского министерства иностранных дел.

Одной из тем разговора иранского дипломата с президентом САР также стал последний раунд переговоров по Сирии в Астане, проходивший в начале июля.

Ансари находится в Дамаске с двухдневным визитом, в ходе которого он также встретился с другими высокопоставленными лицами Сирии.

По информации иранского внешнеполитического ведомства, в среду Ансари принял глава сирийского МИД Валид Муаллем и его заместитель Фейсал Микдад. В тот же день он обсудил с премьер-министром Сирии Имадом Хамисом политическое и экономическое сотрудничество сторон.

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