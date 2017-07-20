В Анкаре заявили, что не передавали СМИ данные по военным базам США в Сирии

АНКАРА, 20 июл — РИА Новости. Турецкие власти не давали информацию турецкому государственному информагентству Anadolu о местоположении военных баз США в Сирии, эту новость агентство подготовило самостоятельно, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
"Эту новость (о базах США в Сирии — ред.) агентство Anadolu подготовило самостоятельно. Как новостное агентство оно может взять эту тему. У нас и в мыслях не было предпринимать шаги, угрожающие безопасности наших союзников", — заявил Калын на пресс-конференции в Анкаре.
Между Турцией и США обострились противоречия в связи с недавним решением американского президента Дональда Трампа поставлять вооружение сирийским курдам, ведущим борьбу против запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*. Официальная позиция Турции такова, что курдские формирования в Сирии связаны с Рабочей партией Курдистана (РПК), которую как Анкара, так и Вашингтон считают террористической.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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