В Анкаре заявили, что не передавали СМИ данные по военным базам США в Сирии

АНКАРА, 20 июл — РИА Новости. Турецкие власти не давали информацию турецкому государственному информагентству Anadolu о местоположении военных баз США в Сирии, эту новость агентство подготовило самостоятельно, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Накануне представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил РИА Новости, что Пентагон обеспокоен публикацией данных о расположении баз США в Сирии и считает, что это может повредить действиям коалиции США по борьбе с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство" *. Ранее Anadolu опубликовало данные о месторасположении американских военных баз на территории Сирии.

"Эту новость (о базах США в Сирии — ред.) агентство Anadolu подготовило самостоятельно. Как новостное агентство оно может взять эту тему. У нас и в мыслях не было предпринимать шаги, угрожающие безопасности наших союзников", — заявил Калын на пресс-конференции в Анкаре.

Между Турцией и США обострились противоречия в связи с недавним решением американского президента Дональда Трампа поставлять вооружение сирийским курдам, ведущим борьбу против запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*. Официальная позиция Турции такова, что курдские формирования в Сирии связаны с Рабочей партией Курдистана (РПК), которую как Анкара, так и Вашингтон считают террористической.