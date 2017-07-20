Минфин не будет публиковать данные о расходах на операцию в Сирии

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Минфин РФ не будет публиковать данные о расходах государства на военную операцию в Сирии, поскольку они относятся к закрытым статьям бюджета, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства финансов.

Председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова в четверг обратилась к министру финансов России Антону Силуанову с требованием опубликовать данные об эти расходах. По мнению руководства партии, публиковать эти данные Минфин обязывает Бюджетный кодекс и собственный приказ Силуанова.

"Данные сведения входят в закрытые статьи бюджета, которые не подлежат публикации в открытых источниках", — прокомментировали в пресс-службе Минфина.

"Яблоко" провело собственные расчеты и пришло к выводу, что к июлю 2017 года общие расходы федерального бюджета на военную операцию в Сирии могли составить до 140 миллиардов рублей. "Вместе с тем официальная информация о том, сколько именно денег налогоплательщиков было потрачено, и какие расходы еще запланированы, отсутствует", — отмечается в сообщении партии.

В своих требованиях партия ссылается на статьи Бюджетного кодекса РФ, согласно которым расходы федерального бюджета в рамках соглашений с иностранными государствами подлежат обязательному опубликованию. А правовыми основаниями для ведения военной операции в Сирии, как отмечает партия, как раз и являются такие международные соглашения — договор о дружбе и сотрудничестве 1980 года и соглашение о размещении российской авиационной группы 2015 года.

В связи с этим "Яблоко" просит Силуанова дать поручение разместить эти сведения на едином портале бюджетной информации, а также направить их на имя председателя партии.